В Алтайский край этапировали бывших «смертников»

Новости 11.12.2018 21:35 39

В России планируют закрыть самую старую колонию «Чёрный беркут» для пожизненно осужденных. В прошлом году началось этапирование заключенных. Тех, кому смертную казнь заменили на 25 лет заключения, перевезли в Алтайский край, сообщил ТАСС.

«Черный беркут» или ИК-56 в городе Ивдель на севере Свердловской области - самое первое и единственное исправительное учреждение в СССР, где содержались осужденные, которым смертную казнь заменили содержанием в особых условиях сроком от 15 до 20 лет. С 1994 года колония стала первым учреждением для пожизненно осужденных. Вскоре колонию закроют.

«Основные постройки в ИК-56 выполнены из дерева и на сегодняшний день имеют практически износ 100%. С целью создания для отбывания наказаний осужденным условий, соответствующих действующему законодательству, ФСИН было принято решение об этапировании осужденных в новую ИК-6 особого режима в УФСИН по Хабаровскому краю, где условия содержания соответствуют европейским стандартам», - сообщили в пресс-службе ФСИН РФ.

Этапирование пожизненно осужденных из ИК-56 началось с сентября прошлого года, последний раз заключенных транспортировали 9 августа этого года. Тех, кому смертная казнь была заменена на 25 лет заключения, этапировали в Алтайский край.