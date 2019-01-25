Сладость в радость: алтайские дети получат больше конфет от губернатора

Новости 11.12.2018 21:58 49

В Алтайском крае изготовят около 128 тыс. новогодних подарков для детей. В подарки будут класть больше конфет, сообщили в пресс-службе правительства края.

Подарки от главы региона получат ученики младших классов, дети с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей, а также дети, нуждающиеся в социальной поддержке.

«Из краевого бюджета выделены средства на приобретение около 128 тысяч новогодних подарков. В этом году общий вес кондитерских изделий увеличится. В праздничную коробку также будут вложены канцелярские принадлежности, буклет с гимнастикой для глаз, картонный органайзер, - рассказал глава минобрнауки Алтайского края Максим Костенко.

По словам министра, школьники Алтайского края посетят окружные губернаторские елки в Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Рубцовске, Новоалтайске. Всего с 19 по 30 декабря в регионе планируется провести 118 спектаклей, которые посетят более 62 тыс. ребят.

Главная губернаторская елка пройдет в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина с 22 по 28 декабря. В театре покажут представление по сказке «Двенадцать месяцев».