Сергей Дугин проконтролирует лечение девочки, ошпарившей ногу в луже

Новости 11.12.2018 22:59 50

Глава города Сергей Дугин поручил социальным службам Барнаула взять шефство над девочкой, которая пострадала в результате коммунальной аварии. Информация о состоянии ребенка оперативно поступает мэру, сообщили в городской администрации.

Сергей Дугин поручил своему заместителю Александру Артемову совместно с руководством СГК помочь семье девочки с лечением и реабилитацией. Сейчас социальные службы и комитет по образованию пытаются связаться с родителями пострадавшего ребенка.

Сибирская генерирующая компания приносит извинения девочке и ее родителям. В компании заверили, что используют все необходимые средства для обеспечения лечения и восстановления здоровья ребенка. По данному факту СГК проводит служебное расследование, по итогам которого будет принято решение о дисциплинарной ответственности.