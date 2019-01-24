Один в поле – воин? «Сибирская монета» рассказала об одиночестве своего резидентства

Новости 11.12.2018 23:21 53

Проблемы инвесторов «Сибирской монеты» докатились до алтайской прокуратуры. В ведомстве заявили, что региональные власти мешают реальным и потенциальным инвесторам реализовывать свои проекты. Представитель единственного действующего резидента игорной зоны – казино Altai Palace - рассказал, действительно ли «так страшен черт, как его малюют».

Не игрушки

«Несмотря на существенный объем бюджетных средств реализация инвестиционных проектов в игорной зоне «Сибирская монета» не обеспечивает необходимый уровень притока частных капиталов», - сказано на сайте краевой прокуратуры.

В ведомстве поясняют, что исполнение заключенных инвесторами договоров аренды как следует не контролируется, предоставленные земельные участки и инвестиции не осваиваются, нарушаются сроки и объемы осуществления капвложений, а новые объекты не возводятся.

Все это, отмечают в прокуратуре, не способствует инвестиционной привлекательности проекта и препятствует привлечению новых инвестиций.

Все карты в руки?

Согласно проекту, разработанному в 2009 году, в игорной зоне «Сибирская монета» построят сеть казино, гостиничные комплексы на 3000 мест, конноспортивный манеж, киноконцертный комплекс, вертолетную площадку, горнолыжный комплекс. В проекте планировки игорной зоны значатся 39 объектов, но первым и пока единственным стало казино Altai Palace, открытое в 2015 году.

Его можно было бы назвать своеобразным монополистом, только вот конкурировать все равно не с кем. Гостинично-развлекательный комплекс Altai Palace - единственное подобное заведение от Урала до Дальнего Востока. Вот, что говорит по поводу потенциальных новых резидентов генеральный менеджер Altai Palace Casino Сергей Потапов:

«Здоровая конкуренция — это всегда необходимый фактор развития. У нас прямая зависимость от положительной динамики в самой игорной зоне. А это напрямую связано с количеством и качеством резидентов».

При этом он отметил, что количество резидентов зависит от привлекательности самой игорной зоны. При наличии хороших условий для инвестиций и оперирования, будет и список из желающих стать резидентом, подчеркнул собеседник. По его мнению, «новеньких» из Алтайского края ждать не приходится, больше шансов, что они прибудут из других регионов или стран.

Общая стоимость проекта «Сибирская монета» составляет 29 млрд рублей.

Правила игры

Несмотря на то, что конкурентов у казино по сути нет, ему все же приходится бороться за свое существование. И дело не только в попытках справиться с условиями, продиктованными алтайскими властями, подчеркивает Сергей Потапов.

«Трудности были, есть и с большой вероятностью будут. Долго их все перечислять. Просто есть трудности, которые мы решаем в рабочем порядке, а есть, которые сильно тормозят развитие и нам их сложно решить своими силами. Вообще не думаю, что администрация края целенаправленно создает какие-либо трудности. По крайней мере надеюсь, что нет. Власти некоторые проблемы не решают, либо не могут решить, либо решают, но очень медленно», - сказал главный менеджер заведения.

В качестве примера он привел строительство дороги к казино, которая была сделана лишь недавно - этим летом работы только стартовали, а к концу октября завершились.

«Эпопея длилась четыре года. Конечно же, наша «легендарная» гравийка была сильнейшим демотиватором как для гостей игорной зоны (много испорченных машин и пробитых колес), так и для потенциальных инвесторов», - заметил Сергей Потапов. Добавим, что на дорогу из краевого бюджета было выделено 150 млн рублей.

«Если говорить о ФНС края, то да, создается впечатление, что их цель - создать нам трудности. Проводятся регулярные проверки в поисках нарушений. Как пример, требование о безотлагательной фискализации всех игровых аппаратов. Для нас это огромный внебюджет и бессмысленные инвестиции при вменённом налоге на игровой автомат. При этом не существует мировой практики, где это реализовано и используется. Мы уже сегодня именно из-за негативной активности ФНС края приостановили планируемое расширение парка игровых автоматов, и не исключено, что будем его уменьшать. Во всех действующих игорных зонах операторы и ФНС нашли компромиссное решение, и только у нас не получается до них достучаться», - посетовал сотрудник алтайского казино.

Он добавил, что в целом на сегодняшний день условия, которые могли бы привлечь потенциальных инвесторов, не созданы.

«Не все эти проблемные моменты могут решить власти края, но было бы здорово, если бы у них была добрая воля помочь нам в их решении. Как пример, проблемы с логистикой. Мы и «Бирюзовая Катунь» привязаны к аэропорту Горно-Алтайска, а это другой регион. С политикой авиакомпании S7 (основной перевозчик), которая есть сейчас, рост туристического трафика в ближайшее время просматривается с большим трудом», - заметил Потапов.

Кроме того, он упомянул такую проблему, как нестабильность законодательства. Зимой 2017-2018 года казино хотели сделать налоговым агентом по удержанию. Однако благодаря совместной активности всех игровых зон и властей Приморского края, которые встали в защиту и поддержали свою игровую зону Tigre de Cristal, удалось отложить этот вопрос.

Общая площадь комплекса составляет 2304,2 га, при этом свободная - 2282,2 га.

Игроки разных команд

«Сибирскую монету» изначально по задумке властей сделали рядом с «Бирюзовой Катунью» для того, чтобы туда якобы могли поехать туристы из ОЭЗ. Но по мнению экспертов, у данных территорий абсолютно разная целевая аудитория, и просчет краевых властей был уже на этом этапе.

«Игорная зона создана для определенной категории людей, это как спорт. Не правильно было думать, что туристы, отдыхающие на «Бирюзовой Катуни», обязательно поедут в казино», - считает предприниматель, экс-депутат Барнаульской гордумы Иван Куц.

Однако в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности так, судя по всему, не считают. В ведомстве лихо объединяют турпоток «Бирюзовой Катуни» и «Сибирской монеты» в один:

«Игорная зона является территорией с особым статусом. Об успешности ее функционирования можно судить по числу посетителей, которое постоянно увеличивается. С момента создания игорную зону и ОЭЗ посетило более 3 млн 700 тыс. человек. В том числе турпоток в 2017 году составил около 475 тыс. человек, за 10 месяцев 2018 года - более 480 тыс. человек».

Добавим, что в первой половине 2019 года краевая прокуратура вместе с чиновниками, резидентами и инвесторами особой зоны, которых кстати, по данным управления по туризму, сейчас два: ООО «Алти» и ООО «Энергия М», обсудят деятельность «Сибирской монеты».