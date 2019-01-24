Виктор Томенко: Для завершения реконструкции ГХМАК необходимо 1,3 млрд рублей

Новости 11.12.2018 23:48 63

Здание Государственного художественного музея Алтайского края в Барнауле, который начали реконструировать еще в 2012 году, планируется достроить к началу 2021 года. Чтобы достроить здание и закупить оборудование, необходимо 1,3 млрд рублей, сообщил ТАСС.

О том, что музей планируют запустить в 2021 году, рассказал журналистам губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«В конце августа я встречался с президентом РФ Владимиром Путинным, и одним из вопросов был вопрос по поддержке со стороны федерального правительства планов по завершению работ на Государственном художественном музее. Речь шла, чтобы со стороны федерального бюджета была поддержка на 300 млн рублей, чтобы приобрести современное оборудование для хранения музейных фондов и современного проведения выставок. В целом еще, наверное, 1 млрд рублей, помимо этих 300, надо вкладывать, чтобы завершить работы. Я думаю, что за два года мы сможем реализовать этот проект, к началу 2021 года ввести его в эксплуатацию», - сказал Томенко.

Изначально сдать объект должны были в 2015 году - работы по реконструкции начались ещё в 2012. В 2015 году сроки сдвинулись на 2017-й. Стройка остановилась из-за проблем у подрядчика — компании «СтройГАЗ». С ней правительство расторгло контракт ещё в 2016 году. Весной 2017 года за стройку взялся «Селф», но он расторг контракт в мае текущего года.

Напомним, 2 ноября конкурсная комиссия допустила компанию «Селф» к контракту на достройку Государственного художественного музея Алтайского края. Так, согласно контракту, закончить реконструкцию музея нужно будет через 815 дней, то есть не позже 2021 года. Заключительный этап строительства обойдется в 611,7 млн рублей.