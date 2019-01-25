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8 декабря в Барнауле прошел региональный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады. 25 факелоносцев пронесли огонь Студенческих игр по главным улицам города. Алтайский государственный медицинский университет стал 16-й и 17-ой точками передачи эстафеты, факелоносцами от нашего вуза стали два представителя АГМУ: начальник управления воспитательной, внеучебной и социальной работы, преподаватель кафедры нормальной физиологии АГМУ Александр Блажко и студентка 6 курса лечебного факультета, чемпион России 2017 по контактному карате и восточным единоборствам, чемпион Европы 2018 Оксана Чуднова.

«То, что мы стали участниками эстафеты – общая заслуга преподавателей и студентов. Только благодаря вашим успехам наш Алтайский медицинский университет – участник универсиады», - поприветствовал участников и зрителей эстафеты ректор вуза Игорь Салдан .

«Было очень волнительно, особенно моменты ожидания в автобусе за несколько минут до эстафеты. Но когда вышел на улицу, увидел родной университет, своих студентов и коллег – волнение пропало! Все пролетело за один миг! У нас получился настоящий праздник для студентов и преподавателей АГМУ, который запомнится на долгие годы», – отметил Александр Блажко.

«Непередаваемые ощущения, когда стоишь и ждешь последние секунды до ответственного момента. Сердце стучит, берешь факел в руки и понимаешь – все смотрят на тебя, и ты – часть значимого для всей России события. Делаешь глубокий вдох и выдох и бежишь», – рассказала о своих эмоциях Оксана Чуднова.