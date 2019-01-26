В Благовещенском районе педофил заманивал детей в ловушку играми и конфетами

Новости 12.12.2018 0:40 51

В Благовещенском районе следователи задержали педофила, который заманивал и насиловал детей. В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщил «БРИЦ».

Житель села Татьяновка неоднократно заманивал детей в безлюдные помещения под предлогом поиграть, угостить конфетами или показать что-то интересное. В заброшенных домах или кочегарках мужчина насиловал детей. Жертвами преступника стали девочки и мальчик в возрасте от 6 до 10 лет.

Мужчину арестовали, ему предъявлено обвинение.

Следователи просят людей, которые располагают информацией о подобных случаях, произошедших с детьми, обратиться в Благовещенский межрайонный следственный отделом СУ СК РФ по Алтайскому краю.