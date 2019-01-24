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В Благовещенском районе педофил заманивал детей в ловушку играми и конфетами

Новости
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В Благовещенском районе следователи задержали педофила, который заманивал и насиловал детей. В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщил «БРИЦ».

Житель села Татьяновка неоднократно заманивал детей в безлюдные помещения под предлогом поиграть, угостить конфетами или показать что-то интересное. В заброшенных домах или кочегарках мужчина насиловал детей. Жертвами преступника стали девочки и мальчик в возрасте от 6 до 10 лет.

Мужчину арестовали, ему предъявлено обвинение.

Следователи просят людей, которые располагают информацией о подобных случаях, произошедших с детьми, обратиться в Благовещенский межрайонный следственный отделом СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Автор: Анна Перевощикова

#следствие #дети