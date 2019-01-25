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На «Мишиной горе» в «Белокурихе-2» до 2019 года планируют запустить подъёмник

Новости
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На первом горнолыжном комплексе субкластера «Белокуриха-2» «Мишина гора» начали монтировать подъемник. Запустить его планируют до конца 2018 года.

На официальном сайте регионального правительства сказано, что на «Мишину гору» завезли 11 промежуточных опор с комплектующими.

«Аналогов комплексу, что мы строим на «Белокурихе-2», до сих пор не было в Алтайском крае. Трассы аттестованы Международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, но при этом они также подходят для любителей и новичков. Поклонники горных лыж и сноуборда оценят разнообразный рельеф и комфортную ширину склона», - заверил директор горнолыжного комплекса Владислав Меркулов.

В этом году рядом с подъемником будут работать пункт проката, кафе и вместительная парковка. Кроме того, к новому сезону реконструировали тюбинговую трассу.

Летом на «Мишиной горе» откроют беседки и павильоны для культурно-массовых мероприятий.

Автор: Дарина Белоусова

Фото: altairegion22.ru

#белокуриха-2 #строительство #спорт