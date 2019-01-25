В Барнауле у ДК «Трансмаш» возводят новогодний городок

Новости 12.12.2018 2:15 47

На праздничной площадке Октябрьского района у ДК «Трансмаш» начали строить и оформлять к Новому Году снежный городок. Рабочие приступили к установке 14-метровой ёлки, сообщили в пресс-центре городской администрации.

На площади уже сформирована большая снежная горка. Городок будет окружен ледяной стеной, на входе из льда сделают ворота. Помимо основной горки будут построены еще две малые для детей.

Площадь украсят с помощью светящихся шаров, ледяных постаментов и снежных фигур Деда Мороза, Снегурочки, Восточного символа года и цифры «2019». В ледяные фигуры встроят подсветку.