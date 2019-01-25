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Центр Белокурихи украсила 14-метровая городская ель

Новости
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В Белокурихе установили 14-метровую главную городскую ель. Ее привезли из села Точильное и разместили в центре города-курорта.

«Саженец этой ели около 50 лет назад привезли со знаменитого Семинского перевала в Горном Алтае. Все эти годы она росла во дворе дома в селе Точильном. Теперь эта ель будет радовать жителей и гостей Белокурихи на новогодние праздники», - цитирует завотделом развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации администрации города Юлию Федорову сайт администрации Белокурихи.

Главный символ Нового года устанавливали коммунальные службы города. Охраняли ель в пути сотрудники ДПС. Украсить ее планируют до конца недели.

«В этом году мы закупили новые гирлянды на елочки, которые растут у нас в центре города. Также планируем добавить света на главную елку – в прошлом году обновили часть иллюминации, докупаем дополнительные гирлянды. Меняем концепцию оформления территории в центре: вместо традиционной ледовой скульптуры будет сделана ледовая горка (большая по размеру, чем обычно), которая станет украшением территории, где установлен главный символ праздника – ель. Отмечу, что для подготовки центральной части города к самому любимому празднику года используются средства от спонсорской помощи», - поделилась председатель комитета по культуре Белокурихи Наталья Безлюдская.

Автор: Дарина Белоусова

Фото: газета «Город Белокуриха»

#белокуриха #праздники