Центр Белокурихи украсила 14-метровая городская ель

Новости 12.12.2018 2:47 49

В Белокурихе установили 14-метровую главную городскую ель. Ее привезли из села Точильное и разместили в центре города-курорта.

«Саженец этой ели около 50 лет назад привезли со знаменитого Семинского перевала в Горном Алтае. Все эти годы она росла во дворе дома в селе Точильном. Теперь эта ель будет радовать жителей и гостей Белокурихи на новогодние праздники», - цитирует завотделом развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации администрации города Юлию Федорову сайт администрации Белокурихи.

Главный символ Нового года устанавливали коммунальные службы города. Охраняли ель в пути сотрудники ДПС. Украсить ее планируют до конца недели.