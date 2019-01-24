Барнаулец пытался заживо сжечь свою сожительницу

Новости 12.12.2018 14:05 39

43-летний житель Барнаула подозревается в покушение на убийство с особой жестокостью. Он попытался сжечь свою 32-летнюю сожительницу, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в конце ноября при распитии спиртного мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Ее в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу с термическими ожогами и до 11 декабря пострадавшая была в коме.

Следователям мужчина пояснял, что произошел несчастный случай, который и привел к пожару. Однако, придя в сознание, женщина рассказала, что подозреваемый намеревался ее убить.