Инцидент с девочкой, ошпарившей ногу в луже, стал уголовным делом в Барнауле

Новости 12.12.2018 14:37 53

В Барнауле возбуждено уголовное дело после того, как девятилетняя девочка ошпарила ногу в луже. Ее здоровью причинен тяжкий вред в результате коммунальной аварии.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, сотрудники «Барнаульской теплосетевой компании» вовремя не заметили разрушения трубопровода тепловой сети в районе дома на улице Маяковского. Соответственно, аварийный участок не был огражден. Днем 10 декабря 9-летняя девочка упала в лужу с горячей водой и получила термический ожог ноги.

Сейчас следователи выясняют, в чьи обязанности входил контроль за эксплуатацией теплопотребляющих установок и тепловых сетей, а также соблюдение правил техники безопасности в случае аварийных ситуаций. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.