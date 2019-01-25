Владимир Полетаев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Новости 12.12.2018 15:11 50

Указом президента Российской Федерации представитель Республики Алтай в Совете Федерации Владимир Полетаев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония награждения состоялась в Москве 11 декабря в рамках торжественного заседания, посвященного 25-летию Совета Федерации и Конституции Российской Федерации.

Награду сенатору вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Для меня огромная честь носить знак отличия, которым отмечено столько достойных и уважаемых людей. Это общая оценка Республики Алтай на федеральном уровне», – отметил Владимир Полетаев.

Согласно положению о медали ордена «За заслуги перед Отечеством», она вручается гражданам России, внесшим значимый вклад в развитие различных областей трудовой деятельности, включая укрепление законности и обеспечение государственной безопасности. Это уже не первая крупная государственная награда Владимира Полетаева. Напомним, в мае 2018 года Владимир Путин наградил сенатора Почетной грамотой президента Российской Федерации. Годом ранее Дмитрий Медведев вручил Владимиру Полетаеву Благодарность правительства Российской Федерации.