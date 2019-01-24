Американский суд перенес слушание дела Бутиной

Новости 12.12.2018 15:45 42

Суд в США перенес слушание дела уроженки Барнаула Марии Бутиной с 12 на 13 декабря. На этом слушании Мария планирует признать свою вину, сообщил «РБК» со ссылкой на Reuters.

Ранее стало известно, что россиянка Мария Бутина, арестованная в США, согласилась признать вину и сотрудничать с федеральными и местными властями. Изначально слушание назначили на 12 декабря. Отец Бутиной подтвердил «РБК», что она планирует пойти на сделку со следствием.

Напомним, 29-летнюю уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в США летом этого года. Девушку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом.