В аэропорту Барнаула модернизируют летное поле

Новости 12.12.2018 16:25 51

Пассажиропоток барнаульского аэропорта им. Г.С. Титова за последние десять лет увеличился в два раза. В связи с этим Алтайский край совместно с Росавиацией занимается обновлением взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, сообщил ТАСС.

«По этому поводу я обратился к президенту нашей страны: за последние десять лет пассажиропоток увеличился вдвое - 10 лет назад у нас 240-250 тыс. человек летало, а в этом году мы увидим 540-550 тыс. человек. Объем грузоперевозок увеличился где-то с двух до четырех тыс. тонн. С учетом этого президент дал поручение Министерству транспорта, министру непосредственно, проработать вопрос о включении нас в комплексный план с возможным началом работ. Начало работ пока подразумевает изыскания, подготовку проектно-сметной документации, но без этого этапа тоже невозможно включить аэропорт Барнаула в эту работу - сегодня мы этим занимаемся, вместе с Росавиацией», - рассказал Виктор Томенко журналистам.

По словам губернатора, аэропорт был капитально отремонтирован 20 лет назад, а далее в нормальном состоянии его поддерживало авиапредприятие «Алтай». Каждый год на эти цели увеличивают расходы: если предыдущие годы вкладывали по семь млн рублей, то сейчас уже вкладывается 15 млн. рублей.