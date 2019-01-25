Алтайский край стал лидером по темпам выполнения планов капремонта в 2018 году

Новости 12.12.2018 16:53 62

Алтайский край вошел в число 11 регионов – лидеров, где наиболее быстрыми темпами выполняются программы капремонта в 2018 году. Это единственный представитель субъектов СФО в списке.

По данным Минстроя России, такие данные озвучили на всероссийском видеоселекторном совещании по вопросу капремонта многоквартирных домов.

В число регионов-лидеров вошли: Белгородская, Брянская, Липецкая, Тульская, Вологодская, Калининградская, Ростовская области, Москва, республики Адыгея, Марий Эл, а также Алтайский край.

По данным на 1 ноября 2018 года, за период с 2014 по 2018 гг. в рамках региональных программ капремонта отремонтировано порядка 125 тыс. многоквартирных домов, что позволило улучшить условия проживания более 16 млн россиян.

«Сегодня мы можем подвести предварительные итоги работы за прошедшие пять лет функционирования региональных систем капитального ремонта и констатировать, что созданная система капремонта многоквартирных домов стала самым масштабным проектом модернизации жилищного фонда. Темпы проведения капитального ремонта за пять лет функционирования системы увеличились более чем в шесть раз, а это свидетельствует о том, что программы набирают стабильные обороты и позволяют нам ежегодно ремонтировать свыше 45 тысяч многоквартирных домов», - сообщил советник министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Добавим, что в этом строительном сезоне на средства собственников, которые аккумулируются на общем счете регоператора, запланирован капремонт 333 объектов в крае. План текущего года регоператором выполнен более чем на 93%.