В Новосибирске преступная группа похищала детей-сирот и вымогала у них деньги

Новости 17.01.2019 21:12 93

Областной суд в Новосибирске вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми человек, которые признаны виновными в похищении несовершеннолетнего, вымогательстве, грабеже и мошенничестве. В 2016 году преступники вымогали деньги у детей-сирот, сообщил «НДН.Инфо».

Как рассказал журналистам старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ, советник юстиции Дмитрий Лямкин, детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, государство перечисляет деньги. Суд установил, что бывшие детдомовцы братья Колчуновы и Андрей Баловнев в ноябре 2016 года похитили подростка и потребовали снять для них с банковского счета 10 тыс. рублей. Ребенок смог освободиться и убежать из квартиры, в которой его насильно удерживали.

Тогда же братья Колчуновы создали в соцсети страницу пользователя с вымышленными данными и отправили сообщения несовершеннолетнему сироте с предложением работы. Когда подросток пришел на встречу, которая должна была состояться в торговом центре, мужчины заманили ребенка в автомобиль и отвезли в лес, где избили. После его связали и удерживали в квартире, отобрали паспорт и банковские карты, требовали сообщить пин-коды. Потерпевший смог сбежать от преступников и сообщить о происшествии в полицию. Одного из братьев Колчуновых задержали.

Другие злоумышленники продолжили преступную деятельность. Алексей Колчунов договорился с Владиславом Богатыревым о хищении более одного млн рублей со счета «Сбербанка России», которые принадлежали ребенку. С помощью подельников из Кемерова злоумышленники заставили другого потерпевшего по уголовному делу (загримировав его под потерпевшего «полицейского») обратиться в банк, предъявить паспорт и получить 600 тыс. рублей. Когда преступники попытались в очередной раз забрать таким же способом деньги, их задержали сотрудники полиции.

Также мошенников признали виновными в открытом хищении у разных потерпевших трех телефонов, компьютера, вымогательстве и открытом хищении до 30 тыс. рублей.

Всем членам преступной группы назначили наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет. Приговор в законную силу не вступил.