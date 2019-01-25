Заявки на три алтайских туркластера находятся в «высокой готовности» в Ростуризме

Новости 12.12.2018 17:33 64

Власти Алтайского края вместе с Ростуризмом работают над включением трех туркластеров в федеральную целевую программу по развитию туризма. И эта работа находится в высокой стадии готовности, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора края Виктор Томенко.

От Алтайского края в новую программу развития туризма заявлено три туристических кластера – «Белокуриха -2», «Ленточный бор» в Барнауле и «Тягун» в деревне Тягун Заринского района.

«Мы пока что прорабатываем с Ростуризмом и находимся в высокой стадии готовности, чтобы следующие годы войти в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма в стране. [В Тягуне] пока надо задействовать зимнюю программу - с лыжами, горными лыжами. А в дальнейшем переходить на всесезонность», - отметил губернатор.

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Также он добавил, что в крае было реализовано три крупных проекта – «Барнаул-горнозаводской город», Белокуриха и в Бийске автотуристский кластер «Золотые ворота».

«Не все получилось, но те планы, которые были у Федерального агентства по туризму, и софинансирование, которое брал на себя Алтайский край - все выполнено в полном объеме», - сказал Томенко.

Кроме того, он отметил, что есть некоторое отставание по части вложения внебюджетных средств из-за того, что поменялись планы у частных инвесторов.