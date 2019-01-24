Бизнесмены в Алтайском крае набрали кредитов

Новости 12.12.2018 17:46 65

В Алтайском крае бизнес стал брать больше кредитов, сообщила пресс-служба регионального отделения Сибирского главного управления Центрального банка РФ. Сумма по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6,5 млрд рублей.

Всего за январь-октябрь этого года юридические лица и индивидуальные предприниматели Алтайского края получили кредиты на 119,5 млрд рублей. При этом малый и средний бизнес края получил 65,7 млрд рублей, что на 13,1 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Также отметим, что с начала 2018 года кредитный портфель малого и среднего бизнеса увеличился почти на 20% – с 41,1 до 49,2 млрд рублей.

Как объяснила управляющий отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Татьяна Винокурова, банки смягчили требования к субъектам малого и среднего бизнеса.

«Банки снижали процентные ставки, упрощали пакет документов, увеличивали максимальный срок и сумму кредита, уменьшали комиссии. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам для организаций на срок больше года снизилась за год с 11,3% до 7,3%», – отметила Винокурова.

Больше всего кредитов в этом году было выдано предпринимателям в сфере оптовой и розничной торговли (31,8 млрд рублей), обрабатывающего производства (21,9 млрд рублей) и сельского хозяйства (10,4 млрд рублей).