«МРСК Сибири» за три месяца вывела энергосистему Республики Алтай на новый уровень

Новости 12.12.2018 19:05 42

Масштабные учения энергетиков ПАО «МРСК Сибири» завершились в Республике Алтай завершены. За три месяца коллективу удалось достичь невероятных результатов – отработать взаимодействие персонала в самых сложных горных условиях, выполнить объемы трехлетней производственной программы филиала «Горно-Алтайские электрические сети», свести к минимуму количество аварий на объектах энергетики региона в штормовую погоду.

Первый заместитель руководителя Штаба учений, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «МРСК Сибири» Владислав Лямин, осуществляющий непосредственное руководство ходом учений в Республике Алтай, отметил, что все поставленные перед персоналом задачи выполнены с опережением сроков:

«Первый и самый масштабный этап учений по расчистке просек вдоль линий электропередачи завершился еще в ноябре. На сегодняшний день завершено выполнение беспрецедентных для региона трехлетних объемов работ по расширению просек и замене неизолированного провода на современный аналог – самонесущий изолированный. Результат удалось оценить сразу: при прошедших штормовых явлениях в Республике Алтай количество аварийных отключений снизилось в разы».

Дополнительно в рамках учений заменено более 2000 дефектных опор в Улаганском, Усть-Канском, Онгудайском, Усть-Коксинском районах региона. Глава администрации Усть-Коксинского района Республики Алтай Олег Кулигин выразил благодарность энергетикам МРСК Сибири за проведение учений на территории района и отметил, что жители уже этой зимой заметили улучшение качества электроснабжения. К слову, именно в Усть-Коксинском районе выполнен наибольший объем работ по замене дефектных опор.

Всего в учениях МРСК Сибири на территории Республики Алтай было задействовано более 100 бригад электромонтеров из семи регионов Сибири, в количестве порядка 600 человек, в том числе весь производственный персонал филиала «Горно-Алтайские электрические сети». Задействованы силы и средства подрядных организаций. Плановые ограничения электроэнергии были минимальными: питание социально важных объектов осуществлялось при помощи резервных источников, в том числе, доставленных в республику из соседних филиалов компании.

«За три месяца учений, которые проходили при непосредственной поддержке Правительства Республики Алтай, энергосистема региона вышла на новый уровень развития. Это не только повышение надежности энергоснабжения самих жителей, но и новые возможности для развития бизнеса, привлечения новых инвесторов в привлекательный туристический уголок Сибири», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские электрические сети» Андрей Меделянов.

Напомним, учения МРСК Сибири в Республике Алтай стартовали 22 сентября и должны были завершиться 22 декабря. Работы были перевыполнены с опережением всех графиков. За это время в Республике Алтай расчищено и расширено более 700 гектаров просек вдоль линий электропередачи во всех десяти районах, что свело практически к нулю падение деревьев на провода в период ураганных ветров в конце октября. Заменено почти 80 км провода в Майминском, Турочакском, Шебалинском, Усть-Канском районах, заменено более 2000 опор. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер от имени главы региона вручил энергетикам на центральной площади Горно-Алтайска правительственные грамоты и выразил благодарность за проделанную работу.