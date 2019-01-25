В Барнауле ищут добровольцев на «Рыжую Елку»

Новости 12.12.2018 18:51 54

Накануне Нового года в Барнауле пройдет необычная «Рыжая Елка». Ее устроят волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Как и другие мероприятия поисковиков, елка проводится силами добровольцев.

В новогоднем представлении примут участие Дед Мороз и Снегурочка, для детей подготовят подарки.

«Наша ёлка проводится совершенно бесплатно силами добровольцев отряда, но для организации этого новогоднего волшебства нам очень нужна помощь добрых людей. И мы ищем людей и компании, которые готовы посодействовать нам в организации этого праздничного события», - отметила волонтер отряда Светлана Ушакова.

«Лиза Алерт» не принимает денежные средства, но примет на время костюмы, а также конфеты для подарков, питьевую воду, распечатанные памятки и рабочие руки для организации мероприятия. Уточнить, как помочь можно в группе отряда.

Отметим, что ПСО «Лиза Алерт» занимается не только поиском пропавших людей, но и работает над профилактикой детских пропаж. По запросам родителей инструкторы отряда приходят в школы и детские сады, рассказывают детям и их родителям о безопасном поведении в городской и природной среде, распространяют памятки.