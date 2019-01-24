12-летний ребенок пропал в Барнауле

Новости 12.12.2018 18:19 39

Следователи обращаются к гражданам с просьбой помочь в установлении местонахождения 12 -летнего мальчика в Барнауле. Ребенок потерялся 11 декабря.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, мальчик пропал днем в районе улиц Советская Армия и Телефонная. До настоящего времени его местонахождение не установлено. По данному факту проводится доследственная проверка.

Приметы ребенка:

рост 130 см,

худощавого телосложения,

волосы темные,

глаза карие.

Был одет:

коричневая куртка с капюшоном,

черные брюки,

сине-белые кроссовки,

синяя шапка.

С собой у мальчика был рюкзак черно-вишневого цвета.

Следственные органы обращаются к жителям города Барнаула и Алтайского края с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения ребенка. Всем, кому что-либо известно, необходимо обращаться по телефонам 8(385-2) 29-80-02 или 128.