Следователи обращаются к гражданам с просьбой помочь в установлении местонахождения 12 -летнего мальчика в Барнауле. Ребенок потерялся 11 декабря.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, мальчик пропал днем в районе улиц Советская Армия и Телефонная. До настоящего времени его местонахождение не установлено. По данному факту проводится доследственная проверка.
Приметы ребенка:
Был одет:
С собой у мальчика был рюкзак черно-вишневого цвета.
Следственные органы обращаются к жителям города Барнаула и Алтайского края с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения ребенка. Всем, кому что-либо известно, необходимо обращаться по телефонам 8(385-2) 29-80-02 или 128.