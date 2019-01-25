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12-летний ребенок пропал в Барнауле

Новости
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Следователи обращаются к гражданам с просьбой помочь в установлении местонахождения 12 -летнего мальчика в Барнауле. Ребенок потерялся 11 декабря.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, мальчик пропал днем в районе улиц Советская Армия и Телефонная. До настоящего времени его местонахождение не установлено. По данному факту проводится доследственная проверка.

Приметы ребенка:

  • рост 130 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы темные,
  • глаза карие.

Был одет:

  • коричневая куртка с капюшоном,
  • черные брюки,
  • сине-белые кроссовки,
  • синяя шапка.

С собой у мальчика был рюкзак черно-вишневого цвета.

Следственные органы обращаются к жителям города Барнаула и Алтайского края с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения ребенка. Всем, кому что-либо известно, необходимо обращаться по телефонам 8(385-2) 29-80-02 или 128.

Автор: Рита Перегудова

Фото: vk.com/la_altay

#барнаул #происшествия #дети