Родители ученика рассказали, душила ли бабушка школьника в Барнауле

Новости 12.12.2018 20:20 38

Накануне СМИ сообщили о том, что в школе №133 пожилая женщина душила ученика младших классов за то, что он обижает её внука. Как доказательство громкой истории, мама пострадавшего мальчика опубликовала медицинскую справку, в которой было сказано о детских травмах, полученных в результате конфликта. Заявление в полицию подали обе стороны конфликта. Действительно ли бабушка пыталась навредить школьнику? Разбираемся с «ТОЛКом».

Как рассказали журналистам родители одноклассников этих учеников, конфликту предшествовала череда других происшествий. Мама ребенка, чья родственница якобы душила обидчика своего внука, рассказала, что дети начали конфликтовать еще осенью. Её сын, который перевелся в школу с 1 сентября, стал приходить домой в грязной куртке. Мальчик объяснил это тем, что его одноклассник скидывает одежду детей на пол и топчется по вещам. Женщина написала маме хулигана, та пообещала разобраться в ситуации, но на поведение ребенка это, видимо, не повлияло.

По словам родителей других учеников этого класса, мальчик вел себя очень странно: плевался жеванной бумагой в одноклассников, ходил без разрешения учителя во время уроков, а у двух одноклассников выхватил и сломал мобильные телефоны. Мама школьника сказала, что у него такой темперамент.

По факту неподобающего поведения мальчика было решено собрать родительское собрание, на котором родители 25-ти учеников составили и подписали коллективное письмо директору школу и в комитет по образованию с просьбой разобраться в поведении этого ученика.

На следующий день после собрания дети играли в школьном дворе в «Захват горы». Конфликтный ребенок попросил одноклассника поиграть с ним.

«Мой сын сказал, что не будет с ним играть. Тогда этот мальчик побежал к детям постарше и подговорил их избить Андрея. 15 подростков начали бить моего ребенка. В это время ребенок, который их подговорил, бегал вокруг и кричал: «Сдохни, тварь!» - говорит мама школьника.

После избиения у школьника диагностировали ушиб мягких тканей головы, груди и живота. Об этом узнала и бабушка, которая на тот момент была в Санкт-Петербург.

«Уже на следующее утро бабушка прилетела в Барнаул, и мы вместе с ней пошли в школу. Я была на втором этаже, а она на первом – пыталась найти этого ребенка, чтобы отвести его к директору. Ей помогали одноклассники Андрея. Они-то и подвели его к нашей бабушке. Она просто взяла его за руку, а тот начал неистово визжать и орать. Я слышала его визг на втором этаже. Никто его не душил! Его просто за руку привели к директору. И полицию, кстати сказать, вызвала не та сторона, а лично я. Все это произошло в 7:55, за несколько минут до начала уроков. Мальчик этот просидел на занятиях до третьего урока. И только потом приехала его мама, и началась эта история с удушением», - рассказывает женщина.

Слова женщины подтвердили другие родители детей этого класса.

«Мы устали от выходок и поведения этого ребенка. Сейчас он подговорил других детей на избиение, а что будет дальше? Мальчик регулярно портит чужие вещи, по курткам намеренно топчется. В прошлом году он довел нашего классного руководителя, и она уволилась. В этом году пришел новый учитель и тоже справиться с ним не может. Новый педагог также хотела написать заявление об уходе, но мы ее уговорили остаться. Я расскажу только пару эпизодов из многих, который может охарактеризовать этого ученика. Он пытался напоить своей мочой одноклассников. У двух детей из класса выхватил и сломал мобильные телефоны. Но это что-то за гранью уже! Причем я не могу сказать, что мальчик агрессивный. Скорее, он провоцирует всех детей на конфликт», - говорит женщина.

Руководитель комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина рассказала, что на сегодняшний день в школе работает комиссия. А директор школы Евгений Ласица сообщил журналистам, что в полицию подали заявление обе стороны конфликта. Есть обращения и в администрацию школы. Ведется разбирательство.