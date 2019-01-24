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Алтайские географы придумали, как делать долгосрочный прогноз по паводку

Новости
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Ученые географы в Алтайском крае разработали алгоритм оценки максимально возможного уровня воды в бассейне реки Чарыш. Как сообщают в АлтГУ, разработанный алгоритм передали синоптикам.

Этот алгоритм можно использовать и для других речных бассейнов Алтайского края. Ученые говорят, что результаты исследований также применимы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера.

Чтобы выполнить долгосрочный прогноз максимального весеннего расхода воды и уровня рек, нужно знать объем стока, который в свою очередь зависит от снегозапасов в бассейне реки.

«Полной информации о снегозапасах в бассейне Чарыша нет, так как на исследуемой территории работают всего лишь три метеорологических станции. Этих данных недостаточно. Разработанный алгортим позволил рассчитать для бассейна Чарыша орографические добавки к скорости вертикальных движений при формировании снега и тем самым определить средние величины зимних осадков за конкретный зимний период. В дальнейшем полученные данные мы и использовали для оценки максимального уровня подъема воды в реке Чарыш», - прокомментировал один из авторов проекта доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем географического факультета, кандидат географических наук Владимир Галахов.

Также над проектом работала старший преподаватель кафедры экономической географии и картографии Елена Мардасова. Проект получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований. В вузе говорят, что в практике российских специалистов подобная методика не используется и это совершенно новый подход к определению снегозапасов.

Автор: Рита Перегудова

Фото: Олег Укладов

#паводок #наука