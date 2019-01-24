Участники картеля «таранили» торги по поставке медизделий в Алтайском крае

Новости 12.12.2018 21:15 36

В Алтайском крае УФАС вычислило три барнаульские компании – ООО «ЛабМед», ООО «Медснабгрупп», ООО «Медимком-Алтай», которые стали участниками антиконкурентного соглашения. Картель поддерживал определенный уровень цен на торгах на поставку медизделий для алтайских больниц.

По данным алтайского краевого УФАС России, первой забила тревогу Краевая клиническая больница, которая направила в управление заявление с просьбой проанализировать торги.

Выяснилось, что в ходе проведения трех аукционов снижение цен картелем было минимальным.

По словам председателя комиссии, руководителя управления Степана Поспелова, участники соглашения реализовали классическую схему «таран» на торгах:

«Две компании, имеющие не соответствующую заявленным требованиям документацию, своими предложениями допускали значительное снижение начальной (максимальной) цены контракта, вводив таким «ценовым демпингом» в заблуждение добросовестных участников аукционов, которые вынужденно «уходили» с торгов. Успешное устранение конкурентов позволяло в этот момент третьей фирме, участвующей в сговоре, предложить цену незначительно ниже от обоснованной заказчиком начальной (максимальной) цены и стать победителем с контрактом по максимально высокой цене».

Общая сумма контрактов, заключенных участниками картеля, составила более 6 млн рублей. Участникам антиконкурентного соглашения выдано предписание о недопущении соглашений с целью поддержания цен при участии в торгах. Также им придется год подавать данные об участии во всех закупках в антимонопольное управление. Сейчас решается вопрос о привлечении компаний к административной ответственности.