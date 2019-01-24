Дело по факту смерти ребенка от удара током в Барнауле направили в суд

Новости 12.12.2018 21:50 51

В Барнауле летом 2018 года погиб ребенок от удара током. Прокуратура Октябрьского района направила уголовное дело в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования стало известно, что обвиняемый в августе-ноябре прошлого года по просьбе родственников монтировал электропроводку в пристройке их частного дома. Мужчина не имел специальных познаний в сфере таких работ и допустил повреждение изоляции кабеля проводки в стене дома. Провод заземления свободно свисал со стены и лежал на земле во дворе дома, касаясь металлических предметов.

В июне текущего года шестилетний мальчик, играя во дворе дома, дотронулся металлического предмета, который касался провода и находился под напряжением. От поражения электричеством мальчик скончался на месте происшествия.

Мужчину полностью признал свою вину.