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Дело по факту смерти ребенка от удара током в Барнауле направили в суд

Новости
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В Барнауле летом 2018 года погиб ребенок от удара током. Прокуратура Октябрьского района направила уголовное дело в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования стало известно, что обвиняемый в августе-ноябре прошлого года по просьбе родственников монтировал электропроводку в пристройке их частного дома. Мужчина не имел специальных познаний в сфере таких работ и допустил повреждение изоляции кабеля проводки в стене дома. Провод заземления свободно свисал со стены и лежал на земле во дворе дома, касаясь металлических предметов.

В июне текущего года шестилетний мальчик, играя во дворе дома, дотронулся металлического предмета, который касался провода и находился под напряжением. От поражения электричеством мальчик скончался на месте происшествия.

Мужчину полностью признал свою вину.

Автор: Анна Перевощикова

#барнаул #прокуратура #дети