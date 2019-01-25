Александр Романенко обзавелся Жюлем Верном и новым читательским из «Шишковки»

Новости 17.01.2019 21:30 113

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко заново записался в «Шишковку», а также одолжил Жюль Верна для своей внучки. Спикер АКЗС накануне побывал на презентации обновленного пространства первого этажа в краевой научной библиотеке им. Шишкова. В прошлом году здесь провели комплексный ремонт на средства краевого бюджета.

В первую очередь Александр Романенко получил новый читательский билет библиотеки - карточку с фотографией здания АКЗС. Кстати, председатель краевого парламента является давним читателем научной библиотеки - свой бумажный читательский билет он оформил еще в 1977 году, когда учился на первом курсе Алтайского политехнического института.

«Раньше везде были очереди. Попасть в читальный зал института было очень сложно, поэтому пользовались библиотечным фондом Шишковки. Приходишь, делаешь заказ, через некоторое время еще раз приходишь, уже за книгой», - цитирует Романенко офсайт АКЗС.

Интерес у посетителей библиотеки вызывает полка обмена книг - «Книговорот». Любой может принести сюда собственные книги и взять взамен любые другие издания с полки. Так поступил и спикер АКЗС. Он оставил на полке две книги: «Умные граждане - умное государство» Бет Новек и «Неизвестный Алтай: Наши министры» Анатолия Муравлева. В домашнюю библиотеку Александр Романенко взял произведение Жюля Верна «Дети капитана Гранта», для старшей внучки.

«Похожий книжный обмен я видел в Томске в одном из парков, - рассказал он. - Каждый может принести свои старые книги и взять что-то себе. Меня это тронуло, и когда я узнал, что у нас в Шишковке будет то же самое, обрадовался. Надо развивать эту идею. У многих, в том числе и у меня, дома очень большая библиотека, из которой можно что-то взять и принести в дар читателям».

Одним из самых ярких новшеств Шишковки стала специальная станция для самостоятельной сдачи книг. Нередко читателям неудобно сдавать литературу в рабочие часы библиотеки, а теперь они могут возвращать книги круглосуточно и без участия библиотекаря. Для этого пользователю надо иметь электронный читательский билет. Спикер АКЗС успешно протестировал возможности терминала.

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