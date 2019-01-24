От «дерьма» к «мировым технологиям»: мэр Красноярска рассказал о дорожных реагентах

Новости 12.12.2018 22:07 44

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин рассказал о том, какие реагенты используют при посыпании городских тротуаров. По его мнению, качество смеси заметно улучшилось в последнее время.

Дело в том, что до Ерёмина донесли жалобы жителей Красноярска на качество смеси, которой посыпают дороги в гололед.

«Каким реагентом дорожники их стали посыпать, что портится даже качество обуви?» - спросили в программе «Новое утро» на телеканале ТВК.

«Для города это определенная инновация. Такой реагент — это мировая технология, которая используется и в Москве. Да, может быть нам сейчас нужно выбрать какую-то золотую середину, но до этого мы всякое дерьмо сыпали на дороги. Я говорю про ту легендарную подсыпку, с которой мы работали — это смесь песка, глины, щебня, гравия, камней и т. д. Вы знаете, по объему 10 железнодорожных составов в год мы завозили на наши улицы и тротуары. Это, по сути, грязь, которую все лето мы потом выгребаем. Все ливневки, даже новые, забиты. Поэтому мы начали использовать новую технологию», - сказал мэр.

Он добавил, что специалисты обучаются работе с новыми составами смесей.

А вот мэр Барнаула Сергей Дугин так «досконально» в состав реагентов не вникал.