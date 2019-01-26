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В центре Барнаула установят масштабный светодинамический фонтан

Новости
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В Барнауле установили светодинамические фонтаны у Нулевого километра, на Комсомольском проспекте и на пересечении улиц Ленина и Германа Титова. Вскоре в городе появится еще один фонтан, который будет отличаться размером и композицией, сообщили в пресс-центре городской администрации.

На площади Октября в Барнауле по инициативе администрации Октябрьского района вскоре появится новый фонтан. По словам администрации города, он будет не только колоссальным по размеру, но и уникальным по композиции. Сейчас над конструкцией работают сотрудники Барнаултрансмаша. Работники уже монтируют светодиодные и другие световые элементы, которые будут обладать светодинамическим эффектом по специальной компьютерной программе, разработанной в Алтайском государственном техническом университете им.И.И.Ползунова.

Установить новый фонтан планируют через неделю в центре клумбы на площади Октября.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: barnaul.org

#барнаул #праздники