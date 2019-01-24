В центре Барнаула установят масштабный светодинамический фонтан

Новости 12.12.2018 23:40 37

В Барнауле установили светодинамические фонтаны у Нулевого километра, на Комсомольском проспекте и на пересечении улиц Ленина и Германа Титова. Вскоре в городе появится еще один фонтан, который будет отличаться размером и композицией, сообщили в пресс-центре городской администрации.

На площади Октября в Барнауле по инициативе администрации Октябрьского района вскоре появится новый фонтан. По словам администрации города, он будет не только колоссальным по размеру, но и уникальным по композиции. Сейчас над конструкцией работают сотрудники Барнаултрансмаша. Работники уже монтируют светодиодные и другие световые элементы, которые будут обладать светодинамическим эффектом по специальной компьютерной программе, разработанной в Алтайском государственном техническом университете им.И.И.Ползунова.

Установить новый фонтан планируют через неделю в центре клумбы на площади Октября.