Законопроект об усилении противопожарных мер обсудят в Госдуме

Новости 13.12.2018 2:15 64

Депутаты госдумы на пленарном заседании обсудят в первом чтении законопроект об усилении противопожарных мер. Документ внесли в Думу после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщил ТАСС.

Согласно документу, в законодательство вводится понятие «объект с массовым пребыванием людей». Объект представляет собой помещение, на котором возможно постоянное или временное пребывание 50 и более человек.

Предполагается, что Государственный пожарный надзор будет проводить экспертизу проектной документации, выдавать заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям безопасности. Также сотрудники надзора будут изучать и согласовывать градостроительную и проектно-сметную документацию на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и техническое переоснащение организаций, зданий, сооружений и других объектов в части соблюдения требований пожарной безопасности.

Законопроект предусматривает плановые проверки, периодичность которых будет определять правительство в зависимости от того, к какому классу пожарной опасности они относятся. Все данные о проверках объектов, а также оценка и прогнозирование изменений состояния их пожарной безопасности будут занесены в специальную базу.

Профильный думский комитет по безопасности поддержал законопроект, отметив, что его реализация повысит безопасность людей и снизит риски и угрозы возникновения пожаров на объектах строительства.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта этого года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.