Алтайских школьников приглашают на День открытых дверей в АГМУ

Новости 13.12.2018 1:15 47

В воскресенье, 16 декабря, Алтайский государственный медицинский университет проведет третий День открытых дверей в этом учебном году. К участию в мероприятии приглашаются школьники старших классов, выпускники медицинских колледжей из Барнаула и других городов и районов Алтайского края, а также все желающие.

«День открытых дверей – это возможность для школьников и их родителей узнать больше об университете, условиях поступления, особенностях будущей приемной кампании, задать вопросы руководству вуза, деканам факультетов, ответственному секретарю приемной комиссии», – отмечают в институте довузовского образования АГМУ.

В программе Дня открытых дверей – встреча с руководством вуза, информация о Правилах приема в АГМУ в 2019 году и направлениях подготовки, мастер-классы, организованные кафедрами университета.

Мероприятие пройдет в актовом зале главного корпуса АГМУ (пр-т Ленина, 40) с 10.00 до 14.30. Регистрация участников начнется в 9.30 на четвертом этаже.