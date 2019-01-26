Сбитого на трассе северного оленя привезут на лечение в Барнаул

Новости 13.12.2018 1:45 48

Северного оленя, сбитого на трассе, привезут на обследование и лечение в Барнаул. Спас животное дальнобойщик на пути в Новосибирск, сообщили «АиФ-Алтай».

Руководитель Алтайской краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев Ковчег» Артем Кучер рассказал, что северного оленя подобрал на трассе дальнобойщик, сотрудник транспортной компании. Он не смог проехать мимо травмированного животного и привез его в Новосибирск. Там оленю оказали первую помощь, теперь его передают на лечение в Барнаул.

В Барнауле животное сначала обследуют, а после - отправят на реабилитацию. Предварительный диагноз - черепно-мозговая травма.

«У нас в штате есть ветеринарные врачи, биологи, орнитологи, охотоведы. В поселке Южный находится ветеринарная клиника, где животным оказывают первую помощь. После реабилитации их либо возвращают в дикую природу, либо отправляют в специализированные центры», - рассказал Артем Кучер.

Барнаульская организация, по словам Кучера, уже имеет опыт лечения таких животных. Ветеринары и зоозащитники заинтересованы в том, чтобы животное вернулось в дикую природу.