Девочке, обварившей ногу в кипятке на улице Барнаула, потребуется пластическая операция

Новости 13.12.2018 0:43 39

Девятилетней девочке, провалившейся в яму с кипятком, потребуется пластическая операция. Об этом сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на главного врача Центра термических поражений городской больницы №3 Александра Шпиготского.

Главный врач больницы оценивает состояние ребенка как тяжелое, но стабильное. Девочка находится в сознании, сама ест и пьет. Шпигосткий уточнил, что ампутация ноги не планируется, ее можно сохранить, однако в нескольких местах конечность настолько сильно травмирована, что глубокие раны не затянутся сами. Их нужно будет закрывать, а, значит, проводить пластические операции — пересаживать кожу с других участков, менее заметных.

Ранее «Политсибру» писал, что общая площадь ожогов у ребенка составила 20% от поверхности тела.

Напомним, девятилетняя девочка получила ожог ноги, наступив в лужу с кипятком в районе поселка Восточный в Барнауле. Следственный комитет по Алтайскому краю ведет доследственную проверку по данному факту.