Виктор Томенко оценил эксперимент с курортным сбором в Белокурихе

Новости 13.12.2018 2:50 49

По итогам текущего года доходы города-курорта Белокуриха от курортного сбора составят около 20 млн рублей. Глава Алтайского края Виктор Томенко оценил эксперимент, который ввели с 1 мая этого года, сообщили «РИА-Новости».

«Это эксперимент, и мы внимательно следим, насколько отдыхающие готовы оплачивать и как операторы включаются в процесс сбора средств. И все внимание приковано к тому, насколько эффективно и правильно будут израсходованы собранные деньги», - отметил Виктор Томенко.

В Белокурихе на собранные деньги уже расчистили 12 гектаров леса. В будущем планируется благоустроить прибрежную зону и въезд в город, а также создать пешеходные зоны и многофункциональную площадку.

«У всех есть понимание, что средства вкладываются в благоустройство, которое способно не очень большими, но заметными проектами подчеркнуть особенность места», - сказал губернатор.

В этому году курортный сбор в Белокурихе составил 30 рублей с человека в сутки с человека.