Алтайский край вновь признали лидером в «зеленом» рейтинге

Новости 13.12.2018 14:05 50

Общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов по итогам осени 2018 года. По сравнению с летним рейтингом Алтайский край поднялся на одну позицию и занял второе место.

Как сообщили в краевом минприроды, в Сибири Алтайский край возглавил рейтинг, потеснив соседний Алтай – республика переместилась на третью строчку.

Как подчеркнул председатель правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрей Нагибин, Алтайский край активно прогрессирует и очень близок к первой позиции.

Отметим, что Алтайский край с 2016 года сохраняет позицию в тройке лидеров экорейтинга, в 2014 - 2015 годах регион находился на пятом - шестом местах.