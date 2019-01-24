Собственники «Сибэнергомаша» получили отсрочку, чтобы доказать безопасность ДК

Новости 17.01.2019 22:01 106

Собственники барнаульского ДК «Сибэнергомаш» утверждают, что успели устранить все нарушения, которые ранее нашла прокуратура. В этой связи суд Октябрьского района 17 января принял решение дать возможность представителям ДК доказать свою правоту и перенес заседание на 22 февраля, сообщили "Политсибру" в аппарате суда.

Итогом сегодняшних непродолжительных слушаний стал компромисс между представителями собственника ДК, бизнесмена Михаила Макарова, и надзорным органом. Судья Лада Назарова, выслушав стороны, согласилась с доводами ответчика. Последний утверждал, что все недочеты, касающиеся правил пожарной безопасности в здании, исправлены. Кроме того, ответчик попросил время для того, чтобы фактически подтвердить объем выполненных работ. В итоге у прокуратуры не возникло никаких претензий, более того, истец не стал настаивать на принятии каких-либо обеспечительных мер на данный счет, например, временном закрытии ДК.

Напомним, что здание 1972 года постройки в настоящее находится не в самом лучшем состоянии. Там периодически проходят большие концерты, ярмарки, а также располагаются спортивные и творческие кружки и секции.

Как уже сообщалось, ДК «Сибэнергомаш» в 2016 году приобрел алтайский предприниматель Михаил Макаров за 86,2 млн рублей. В мае 2018 года бывший губернатор края Александр Карлин говорил, что ДК нужен ремонт, чтобы избавить от "засилья лихих 90-х". Однако этого так и не произошло.