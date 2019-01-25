Регионы России хотят ориентировать на «умные» прогнозы рынка труда

Новости 13.12.2018 14:50 50

Регионы необходимо ориентировать на прогнозирование рынка труда, заявила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Это напрямую соотносится со всеми Национальными проектами, потому что связано с повышением уровня жизни и занятости.

«Сегодня эта задача по‑разному понимается и по‑разному решается регионами», — цитирует Яровую сайт Госдумы.

По ее словам, нужно предложить единообразную методику, которая нужно использовать регионами в «умном» прогнозировании.