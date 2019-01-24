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Регионы России хотят ориентировать на «умные» прогнозы рынка труда

Новости
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Регионы необходимо ориентировать на прогнозирование рынка труда, заявила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Это напрямую соотносится со всеми Национальными проектами, потому что связано с повышением уровня жизни и занятости.

«Сегодня эта задача по‑разному понимается и по‑разному решается регионами», — цитирует Яровую сайт Госдумы.

По ее словам, нужно предложить единообразную методику, которая нужно использовать регионами в «умном» прогнозировании.

«Прогноз жизни региона — не для чиновников, а для людей, для бизнеса, который должен понимать, что если он инвестирует в новые производства, то регион подумает о квалифицированных кадрах на этапе строительства, а не когда инвестиционный проект будет создан и нужно будет искать иностранную рабочую силу», — предложила Ирина Яровая.

Автор: Рита Перегудова

#труд и занятость