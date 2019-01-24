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Археологи нашли в Денисовой пещере на Алтае древний «карандаш»

Новости
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Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН обнаружили в Денисовой пещере на Алтае природный пигмент. Первобытные люди могли его применять для нанесения рисунков, сообщил «ТАСС».

«Это первая находка для Денисовой пещеры - мы его называем «карандаш». Это природный пигмент гематит, или красный железняк, который первобытные люди применяли для различных художественных функций, обитая в пещере», - рассказал директор института Михаил Шуньков.

По словам Шунькова, «карандаш» был обработан. Ученые такую находку в Денисовой пещере обнаружили впервые.

В 2008 году в Денисовой пещере на Алтае обнаружили окаменелую фалангу пальца ребенка. Как установили ученые, этот вид жил около 40-50 тыс. лет назад и представлял собой гибрид «денисовского человека» и неандертальца.

Автор: Анна Перевощикова

#алтай #археология