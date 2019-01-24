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Главгосэкспертиза одобрила проект дороги в обход Барнаула

Новости
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Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию на строительство автодороги в обход Барнаула. Проект дороги, протяженность которой составит 68,1 км, одобрен, сообщил «Коммерсант-Сибирь».

Ведомство отметило, что дорога в обход Барнаула разгрузит город от транзитного транспорта. Она будет проходить по территории Первомайского, Павловского и Калманского районов Алтайского края и городского округа Барнаула. Согласно проекту, будут построены мост через Обь в районе поселка Бобровка и четыре моста через протоки.

По информации правительства Алтайского края, строительство обхода начнут в следующем году. Стоимость проекта - около 50 млрд рублей.

Автор: Анна Перевощикова

#барнаул #дороги