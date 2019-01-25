Дороги в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн

Новости 13.12.2018 17:11 53

Сегодня, 13 декабря, в Алтайском крае временно ограничат движение транспорта на нескольких дорогах. Это связано с движением военных колонн, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

Движение ограничат:

с 16:40 до 19:40 на автодороге «н.п. Контошино – автодорога Р-256 – н.п.Полковниково» и на автодороге «(н.п. Косиха) – а/д – Р-256»;

на автодороге «(н.п. Косиха) – а/д – Р-256»; с 20:40 до 23:40 на автодороге «(н.п. Озеро Красилово) – н.п. Контошино –а/д Р-256 – н.п. Полковниково» и на автодороге «(267 км. а/д Р-256) – а/д Р-256 – н.п.Полковниково»;

Госавтоинспекция Алтайского края просит водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.