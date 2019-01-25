Два бывших студента избили и задушили 15-летнего мальчика в Смоленском районе

Новости 13.12.2018 18:20 48

Два 20-летних бывших студента из учебных заведений Бийска признаны виновными в убийстве подростка. Тело мальчика нашли на берегу реки одного из сел Смоленского района, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

В июне прошлого года тело 15-летнего школьника обнаружили с признаками насильственной смерти. Убитый мальчик положительно характеризовался в школе и среди жителей села, состоял в районной сборной по футболу. На месте преступления не было обнаружено следов преступников, что говорило о тщательно спланированном убийстве.

Через две недели по подозрению в убийстве были задержаны два студента из Бийска. По версии следствия один из подозреваемых на почве ревности спланировал убийство подростка, подговорив своего друга стать соучастником преступления. Летом они приехали в село, где проживал мальчик. Под предлогом разговора они отвели его в безлюдное место, где жестоко избили школьника, задушили его, а тело отнесли на берег реки.

В ходе расследования было установлено, что один из обвиняемых причастен к совершению вандализма. Летом 2017 года он с помощью аэрозольной краски нарисовал на одном из религиозных учреждений города Бийска символ, схожий со свастикой.

Объем материалов уголовного дела составил более 10 томов.

В ходе предварительного следствия один из студентов полностью признал свою вину – суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второй обвиняемый вины не признал – суд приговорил его к 15 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.