Новосибирские заказники «обезлесили» на 97,8 млн рублей

Новости 13.12.2018 18:47 52

В Новосибирской области незаконно вырубали деревья, чтобы добывать золото. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что только от вырубки ущерб составил 97,8 млн рублей. Об этом пишет Тайга.инфо со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, предприятие занималось добычей рассыпного золота в Маслянинском и Тогучинском районах, в том числе в природном заказнике, где добыча полезных ископаемых запрещена. Незаконную вырубку более 3,7 тысяч кубометров леса организовали в 2014-2015 годах – часть леса реализовали. Кроме того, было добыто 199 кг золота на 274 млн рублей. А также ущерб от уничтожения почв на территории заказника составил 139 млн рублей.

Как пишет источник, ранее сообщалось, что на границе этих районов работала «Горнопромышленная компания «Алтай».

У ГПК «Алтай», по данным на январь 2015 года, было 10 лицензий на добычу россыпного золота в Новосибирской области, Алтайском крае и Тисульском районе Кузбасса. Сейчас доля в компании, которая с 2017 года находится в стадии ликвидации. Зарегистрировано ООО в Кемерове.

Предприятие учредили Александр Терехов и семья из шести Писаровых, у пяти из которых отчество — Юрьевич. Какое-то время предприятие возглавлял сам Терехов.

Также Тайга пишет, что Юрий Писаров был известным кузбасским бизнесменом. Он погиб в 2015 году при падении частного вертолета «Робинсон» в Тисульском районе Кузбасса.

Руководителям промышленной компании предъявлено обвинение в нарушении режима особо охраняемых природных территорий, незаконной рубке, незаконном обороте драгоценных металлов, присвоении или растрате, а также в легализации (отмывании) имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

В обеспечение исполнения приговора и возможной конфискации имущества был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 75 млн рублей, а также на реализованную ими коммерческой организации партию золота стоимостью более 274 млн рублей.