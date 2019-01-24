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На трассе «Барнаул-Новосибирск» столкнулись две фуры

Новости
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Сегодня, 17 января, на 135 км трассы «Барнаул-Новосибрск» у кафе «Грань Алтая» столкнулись два большегруза. Несмотря на серьезные повреждения машин, никто из людей не пострадал, сообщили «Политсибру» в отделении пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Обстоятельства лобового столкновения неизвестны. Уточняется, что один из большегрузов принадлежит компании «Мария-Ра». В результате ДТП машины перегородили проезжую часть, в скором времени их убрали на обочину.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: Инцидент Барнаул

#происшествия #дтп #новосибирская область