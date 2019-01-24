Рекордное число россиян уехало из страны в 2017 году

Новости 21.01.2019 0:45 286

Согласно последним данным Росстата, в 2017 году Россию покинули 377 тысяч человек. Это рекордный показатель за последние пять лет, сообщает издание «Проект». По сравнению с 2012 годом число эмигрантов из России выросло более чем в три раза.

В исследовании отмечается, что Россия находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших: на 2017 год в мире зафиксировано 10,6 млн человек, покинувших РФ и проживающих за ее пределами, что составляет 7% от всего населения России и 4% от эмигрантов из всех стран. Впереди России по этому показателю - только Индия и Мексика.

Большинство эмигрантов из России 2017 года - люди трудоспособного возраста, до 34 лет. При этом резко увеличилось количество уезжающих с высшим образованием: по сравнению с 2012 годом - более чем в четыре раза.

Больше 40% россиян в качестве причин, заставивших задуматься об эмиграции, называют лучшие условия жизни за рубежом и нестабильную экономическую ситуацию в своей стране.

Первые места по числу выбывших в пересчете на численность населения занимают Калужская, Тамбовская, Смоленская области, Хабаровский край и Республика Мордовия.