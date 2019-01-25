Жителей дома с рухнувшим потолком в Бийске расселят через три месяца

Новости 13.12.2018 19:15 45

Жильцы аварийного дома в Бийске решили, что рассмотрят варианты расселения после того, как будет составлена проектно-сметная документация. Недавно в одной из квартир этого дома произошло обрушение потолка, пострадал двухлетний мальчик, сообщил «Бийский рабочий».

Собственники жилья дома на общем собрании приняли решение ждать выполнения проектно-сметной документации, которую выполнят через 60 рабочих дней, то есть не раньше марта. Жители дома беспокоятся, что как только они покинут здание, подготовку к капремонту остановят.

После общего собрания стало понятно, что не все жители готовы к переселению. Например, на втором этаже уверены, что балки между вторым и первым этажами в прекрасном состоянии, жилью ничто не угрожает.

До марта администрация города обещала подобрать для домовладельцев жилье из подменного фонда, а жильцы пока определятся с вопросом переселения.