Стала известна кандидатура прокурора Алтайского края

Новости 13.12.2018 19:31 41

В АКЗС поступило представление из Генпрокуратуры РФ о согласовании нового регионального прокурора. Предлагается кандидатура Александр Руднева.

До назначения кандидатуру должны согласовать депутаты АКЗС и губернатор Виктор Томенко. Краевой парламент рассмотрит представление на ближайшей сессии 20 декабря. Губернатор рассматривает представление в срок не позднее 15 дней со дня его поступления главе региона, пояснили в пресс-центре АКЗС.

Известно, что Руднев прошел путь от помощника Алтайского межрайонного природоохранного прокурора до первого заместителя прокурора Волгоградской области.

С 1997 по 1999 год Александр Руднев работал заместителем прокурора Алтайского района Алтайского края, с 1999 по 2000 годы - прокурором Быстроистокского района Алтайского края, с 2000 по 2007 годы - прокурором Павловского района Алтайского края, с 2007 по 2010 годы - начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Алтайского края. В должности первого заместителя прокурора Волгоградской области - с августа 2010 года по настоящее время.

Ему 44 года.

Напомним, прежний прокурор края Яков Хорошев занял аналогичную должность в Новосибирской области.